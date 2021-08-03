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كيشو ومتولى يصعدان لنصف نهائى المصارعة الرومانية بالاوليمبياد

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كيشو ومتولى يصعدان لنصف نهائى المصارعة الرومانية بالاوليمبياد كيشو ومتولى يصعدان لنصف نهائى المصارعة الرومانية بالاوليمبياد

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صعد الثنائى محمد إبراهيم «كيشو»، ومحمد متولي، لاعبا الوطنى للمصارعة إلى الدور نصف النهائي في وزنين مختلفين في منافسات المصارعة الرومانية ضمن أولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء.

وخاض «كيشو» مواجهة صعبة في دور الثمانية لوزن 67 كيلوجراما أمام الأرمني كارين أصلانيان، وبدأ بقوة وتقدم 7-2 في الفترة الأولى

وأدرك أصلانيان التعادل 7-7 مع نهاية الفترة الثانية، لكن «كيشو» تأهل بسبب حصول منافسه على إنذار خلال النزال.

ويلعب «كيشو» (23 عاما) في نصف النهائي ضد الأوكراني بارفيز نسيبوف في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وفي وزن 87 كيلوغراما، تغلب متولي (25 عاما) في دور الثمانية على الكوبي دانييل غريغوريتش، بتثبيت الكتفين، بعد تقدمه 4-0، ليضرب موعدا في المربع الذهبي مع المجري فيكتور لورينس.

ويسعى المصارعان المصريان للسير على خطى البطل الأولمبي كرم جابر، الذي حصد آخر ذهبية أولمبية لمصر، عندما توج بطلا لوزن 96 كيلوجراما في المصارعة الرومانية في أولمبياد أثينا 2004.

المصرى اليوم

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