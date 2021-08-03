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انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

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انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» انطلاق حلقات الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى»

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انطلق عرض الموسم الثانى من مسلسل «الحرامى» للمخرج أحمد الجندى، الذى يلعب بطولته أحمد داش ورانيا يوسف وبيومى فؤاد ورنا رئيس، وبعدما انحصرت أحداث الموسم الأول داخل منزل طارق- بيومى فؤاد- تكتمل القصة فى الموسم الثانى لتحمل أجواء تشويقية ومغامرات وحركة، وتشهد العديد من التطورات فى طبيعة العلاقة بين طارق ورانيا- رانيا يوسف- وتبدأ القصة عندما يتواصل طارق مع كمال- أحمد داش- لمساعدته فى استعادة مستندات مهمة تدينه، إذا لم يتم إعادتها إلى الشركة سريعا، ورغم رفض «كمال» لهذه المهمة الغريبة، إلا أنه لن يتأخر حتى يوافق على مساعدته فى السرقة لأسباب عاطفية، خصوصا أنه يعيش قصة حب مع سالى- رنا رئيس- وتتخذ الأحداث بعدها منحى آخر عند وقوع حادثة لم تكن فى الحسبان.

من جانبها أعربت الفنانة رانيا يوسف عن تفاؤلها بـ«الحرامى 2»، وكشفت عن تطورات الموسم الثانى، وقالت إن «الحكاية ستنتقل من داخل المنزل إلى خارجه، ولتتخذ طابع التشويق والمغامرة، مع تغيير شديد فى مسار الأحداث وما يجرى مع تلك الأسرة وتعاملات أفرادها».

وتابعت: أعتبر أن وجود بيومى فؤاد، كأحد أبطال العمل، قد يعطى انطباعا بأن المسلسل يتخذ منحى كوميديا، لكنه هنا نراه بخفة ظله المعتادة، وفى أجواء من التشويق المستمر.

وعن العمل مع المخرج أحمد الجندى، قالت: إننى وقفت أمام كاميرا الجندى لأول مرة منذ نحو عامين فى الموسم الأول من «الآنسة فرح»، واليوم يتكرّر التعاون فى الموسم الثانى من «الحرامى»، ويلفتنى أنه رجل منظم، وبجانب كونه مخرجا فهو موهوب فى مجال الكتابة أيضا، وأعد الجمهور بعمل جميل.

مسلسل «الحرامى 2» معالجة وإشراف على فريق الكتابة أحمد فوزى صالح، ويعرض على إحدى المنصات الرقمية.

المصرى اليوم

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