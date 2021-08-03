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السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم

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السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم

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أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية بأن مناسيب النيل في الخرطوم سجلت أمس 16.32 متر، وأنها مرشحة للزيادة اليوم أن الثلاثاء لتصل إلى منسوب الفيضان وهو 16.50 متر، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت اللجنة في بيانها اليومي أن جميع القطاعات تشهد ارتفاعا بمتوسط 15-25 سم، مناشدة المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة.

وذكر البيان أن إيراد النيل األزرق بلغ أمس عند محطة الديم بالحدود السودانية الاثيوبية 538 مليون متر مكعب ومن المتوقع ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة عند حوالي 600 مليون متر مكعب، فيما ظل إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الاثيوبية في معدل 385 مليون متر مكعب.

وحسب البيان، فإن معدل التصرفات خلف السدود (بملايين الامتار المكعبة) الروصيرص: 613، وسنار: 563، وجبل أولياء: 99، وخشم القربة: 334، ومروي: 632.

المصرى اليوم

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