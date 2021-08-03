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«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف

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«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف «شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مجلس الوزراء انتهى من تسعير الكهرباء لمحطات الشحن وتعريفة المحطات وسيكون الكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة ١٦٩ قرش.

وأضاف خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن «180 ألف جنيه توفرها السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارة التي تعمل بالبنزين».

ولفت هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن السيارة الكهربائية بعد ٣٠٠ ألف كيلو لا تحتاج إلى عمرة مقارنة بالسيارة التي تعمل بالنزين.

من جهة أخرى، قال هشام توفيق إن هناك 100 موظف يعملون بديوان وزارة قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن هناك ١٢٥ شركة تابعة وقابضة متمسكين بالقديم ولا بد من التغيير.

وأكد الوزير أن بعض الشركات كان لديها ١٤ قطاعا بأسماء «مضحكة»، وبعض رؤساء القطاعات عين لنفسه مدير مكتب ومساعدين في حين أن «شغله مش مفهوم».

واختتم: «ألغيت منصب أمين سر مجلس الإدارة، وألغيت منصب مدير الأمن في الشركات»، مردفا: «التغييرات التي قمت بها جعلت البعض يعتقد أنني حضرت للانتقام من أشخاص بعينها».

المصرى اليوم

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