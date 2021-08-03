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بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية

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بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية

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كشف الفنان بيومي فؤاد عن تعرضه لأزمة صحية أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة».

وأضاف أنه لا يستطيع مقدار الحب والاهتمام الذي شهده من عدة جهات حكومية بالإمارات ومنها وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وأنه لا يستطيع أن يفيهم حقهم بسبب اهتمامهم الشديد بحالته بعد التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

واختتم: «ملحوظة في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا إني ضيفهم، شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة».

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