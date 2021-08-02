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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الرئيس السيسي وافق على خطة تطوير شركات القطاع.

وأوضح الوزير، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «نضع معايير جديدة للأشخاص الذين استقدمناهم للإدارة، مع وضعهم تحت المراقبة، إضافة إلى تحديد مستهدف يجب تحقيقه».

وأضاف أن الشركة الجديدة التي تعاقدت معها الوزارة، ستتولى عملية تسويق منتجات الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج، مع مضاعفة عددهم إلى 20 العام المقبل.

وأشار إلى أن عدد العمالة المطلوبة للماكينات الجديدة لشركة الغزل والنسيج أقل من العدد الذي تحتاجه الماكينات المتوافرة الآن بنسبة 20%، مؤكدا أنه لن يتم الاعتماد على عمالة جديدة.

ولفت إلى أن عدد عمال شركات الوزارة يصل إلى 192 ألف عامل.