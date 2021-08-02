مطار مطروح يستقبل 126 سائحا من كازاخستان

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسي مطروح الدولي استقبل اليوم الإثنين طائرة شارتر سياحية تحمل على متنها ١٢٦ سائحا من كازاخستان تستقبلهم عدد من الفنادق الكبري بالمحافظة في اطار التدفق السياحي الذي تشهده المحافظة مع موسم الصيف السياحى والذى استقبل حتى الان ١٢ طائرة شارتر سياحية ليصل اجمالى ما تم استقباله ١٦٣١ سائحا.

كما قامت ادارة السياحة بمحافظة مطروح ومكتب وزارة السياحة والشركة المنظمة باستقبال الوفد السياحى بالورود والبروشورات السياحية باللغات الأجنبية التي توضح معالم المحافظة السياحية الشاطئية والاثرية عبر العصور المختلفة مع تنظيم برامج لزيارة الوفود السياحية لهذه لمناطق والتمتع بمعالم مطروح السياحية.