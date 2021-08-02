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المنيسي: قناة الأهلي تتفوق على برشلونة وتشيلسي ..

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المنيسي: قناة الأهلي تتفوق على برشلونة وتشيلسي ..فيديو المنيسي: قناة الأهلي تتفوق على برشلونة وتشيلسي ..

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قال ابراهيم المنيسي مقدم برنامج ملك وكتابة عبر شاشة الأهلي أن جمهور المارد الأحمر هو الواجهة المشرفة دائماً لناديه.

وأضاف خلال ظهوره التلفزيوني «في ظل الوسائط الإعلامية الحديثة والإعلام الالكتروني، تظل قناة الأهلي هي رقم واحد في اليوتيوب وهو ما يزيد المسئولية».

وواصل حديثه «تقرير اليوتيوب عن شهر 7 يظهر ان الأهلي رقم واحد متفوق على برشلونة» مصيفاً «الاهلي يحتل المركز الثاني في الأكثر تتويجاً بعد ريال مدريد».

وأكمل «قناة الأهلي تمتلك 16 مليون متابع فيما يوجد 13 مليون متابع وفلامنجو 10 مليون متابع وتشيلسي عنده 9 مليون وتشيلسي 8 مليون».

المصرى اليوم

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