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شدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على مديريات التموين والاجهزة الرقابية بالوزارة بمتابعة السلع المعروضة في المحال المشاركة بالاوكازيون للتأكد من جودتها.

ووجه المصيلحي، في تصريحات صحفية الاثنين، المديريات والاجهزة الرقابية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون لعرض سعرين قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.

وأشار إلى أنه وجه مديري المديريات بتسهيل اجراءات دخول المحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون.

وأكد أن الهدف من الأوكازيون هو تحقيق الاستفادة للمواطن للحصول على سلع مخفضة وزيادة قدرته الشرائية بعد التخفيضات المعروضة بالمحال المشاركة في الأوكازيون، وكذلك تنشيط التجارة الداخلية بالدولة، وبيع التجار للسلع الراكدة عندهم.

من جانبه، قال أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون باليوم الأول بلغ 250 محلا تجاريا متنوعا، ما بين ملابس وأجهزة كهربائية وأحذية.

وذكر أن وزير التموين شدد على قطاع التجارة الداخلية في الوزارة بتسيير حملات على المحال المشاركة للتأكد من التخفيضات والاسعار المعروضة بها.

وكشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، أنه سير عددا من الحملات اليوم على المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من المشاركة الجدية للمحال بالأوكازيون، وعرض السلع بسعرين قبل وبعد الدخول بالأوكازيون.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد تسيير مزيد من الحملات بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين، وتوقع خليل وصول المحلات المشاركة في أوكازيون هذا العام إلى أكثر من 4 آلاف محل بزيادة تصل إلى 15% عن العام الماضي.