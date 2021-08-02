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مسؤول أمريكي: سوف نستقبل الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة

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مسؤول أمريكي: سوف نستقبل الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة مسؤول أمريكي: سوف نستقبل الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة

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أعلن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة ودول أخرى، سيتمكنون من الهجرة إلى الولايات المتحدة في إطار برنامج استقبال اللاجئين.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين: «ستعلن وزارة الخارجية اليوم عن أولويات... برنامج استقبال اللاجئين لبعض مواطني أفغانستان وأعضاء عائلاتهم».

وأضاف المسؤول الأمريكي: «آلاف الأفغان وأقاربهم في خطر بسبب علاقاتهم مع الولايات المتحدة ولا يتمكنون من المشاركة في برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، إما بسبب أنهم لم ينشغلوا بأعمال معينة، أو لأنهم لا يستوفون المعايير من حيث وقت وطبيعة الخدمة».

وستشمل الفئات الجديدة الأشخاص الذين عملوا مع العسكريين الأمريكيين أو الفرقة الدولية، التي عملت في إطار عملية «العزم الثابت» أو المشاريع والبرامج الممولة من قبل الولايات المتحدة من عمل في المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الأميركية.

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