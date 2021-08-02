يزرع في 96 دولة.. ويوجد أكثر من 1200 نوع مختلف.. اليوم العالمى لـ«البطيخ».. احتفل واستمتع بالطعم والفوائد

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اليوم وفى 3 أغسطس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للبطيخ، تلك الفاكهة الصيفية التي يحبها الكبار والصغار في كل مكان.

البطيخ هو نوع من الفاكهة التي يتم الاستمتاع بها ولا يقتصر مذاقه على طعمه اللذيذ فحسب، بل إنه يوفر أيضًا الكثير من الفوائد الغذائية، لذلك لا داعى للشعور بالذنب حيال الاستمتاع بالكمية التي تريدها من البطيخ.

ولكن لا يعرف بالتحديد من أين بدأت وجاءت فكرة الاحتفال بالبطيخ كيوم عالمى، وسيظل مناسبة جيدة للاحتفال بفاكهة يحبها الكافة، لما لها من فوائد متعددة.

فوائد البطيخ

هناك الكثير من الفوائد المختلفة المرتبطة بتناول البطيخ يتضمن ذلك حقيقة أنها طريقة جيدة للحفاظ على ترطيب الجسم، وهو أمر مفيد للغاية لمن لا يحبون شرب الماء.

محتوى الماء العالى في البطيخ يعنى أنك ستحصل على جرعة جيدة من الماء في كل مرة تستهلك فيها هذه الفاكهة، فالبطيخ يحتوى على 92 بالمائة من الماء، والأفضل من ذلك هو أن المحتوى المائى العالى يساعدك على الشعور بالشبع، لذلك يمكنك تناول البطيخ ولن تشعر بالجوع بعد ذلك.

البطيخ

بذور البطيخ تعد مصدرا جيدا للعديد من المعادن، بما في ذلك الماغنيسيوم والحديد، بالتالى لها قدرة على تعزيز المناعة بشكل مثالى وتساعد في التحكم بمستويات ضغط الدم، كما يحتوى أيضاً على الزنك وحمض الفوليك والكالسيوم.

تقليل احتمالية الإصابة بحروق الشمس، حيث إن مادة الليكوبين الموجودة في البطيخ هي ما تقدم هذه الفائدة.

فائدة أخرى مرتبطة بالبطيخ هي أنه على الرغم من وجود جميع المركبات النباتية المفيدة والعناصر الغذائية التي يحتوى عليها يعتبر البطيخ من أقل الفواكه من حيث السعرات الحرارية، إلا أنه من أفضل العناصر الغذائية التي يوفرها.

الفوائد لا تنتهى عند هذا الحد أيضًا، فقط ثبت أن البطيخ مفيد عندما يتعلق الأمر بشعرك وبشرتك، وهذا بسبب فيتامين C وA الموجودين في البطيخ.

يساعد فيتامين سى على إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على قوة شعرك ونضارة بشرتك، كما أن فيتامين (أ) مهم أيضًا من حيث صحة الجلد، حيث يساعد في إصلاح خلايا الجلد وتكوينها.

البطيخ

أثبت البطيخ أيضًا أنه مفيد في عملية الهضم، يحتوى البطيخ على الكثير من الماء، بالإضافة إلى كمية صغيرة من الألياف، وكلاهما ضروريان من حيث الهضم الصحى.

ويساعد الماء في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمى بطريقة فعالة، إذا كنت تأكل فواكه غنية بالألياف والمياه، فيمكن أن تكون مفيدة جدًا من حيث تعزيز حركات الأمعاء الصحية والطبيعية، هذا مهم أيضًا للتأكد من أنك تشعر بالراحة ولا تشعر بأنك محاصر طوال اليوم.

حقائق عن البطيخ

العديد من الحقائق التي تدور حول البطيخ، ومنها أن البطيخ البرى موطنه جنوب إفريقيا، ويزرع في 96 دولة، ويعتبر البطيخ هو الأكثر استهلاكًا، كما أن هناك أكثر من 1200 نوع مختلف منه.

تشترك جميع أنواع البطيخ في الطعم الرائع، وأنه يروى العطش، ومغطى بقشرة صلبة، ولكن تحتوى بعض أنواع البطيخ على نسبة عالية من السكر وأكثر حلاوة وبعض الأصناف لها قشرة ملونة ولحم مختلف.

نعلم جميعاً أن البطيخ الأخضر الداكن المستطيل مع اللب الأحمر هو الأكثر انتشارًا، ولكن قد يكون البطيخ أيضًا ورديا فاتحا وأصفر وحتى برتقالى.

البطيخ

هناك أنواع أساسية من البطيخ، وهى البطيخ الأحمر الذي يحتوى على البذور ويستخدم لوصف البطيخ التقليدى المستدير أو البيضاوى، وهو الذي يحتوى على بذور سوداء سهل ملاحظتها.

كما يوجد البطيخ الذي لا يحتوى على بذور، وهذا النوع الهجين هو الأكثر شعبية بسبب طبيعته الخالية من البذور، وغالبًا ما يحتوى على بذور بيضاء صغيرة ويعد سهل الأكل. أما البطيخ ذو اللون البرتقالى أو الأصفر فيعد الأقل فائدة مقارنة بغيره.