بث مباشر .. موعد مباراة البرازيل ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

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يدخل منتخب البرازيل الأولمبي في صدام قوي مع نظيره منتخب المكسيك في الدور نصف النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على ألمانيا والسعودية وتعادله مع كوت ديفوار.
أما الكتيبة المكسيكية فقد تأهلت كوصيف عن المجموعة الأولى بعدما فازت على فرنسا وجنوب أفريقيا فيما خسر من اليابان.
وفي ربع النهائي فاز منتخب البرازيل على منتخب مصر الأولمبي بهدف نظيف لينهى تجربة الفراعنة في الأولمبياد، فيما اكتسحت المكسيك كوريا الجنوبية بنتيجة 6-3.
تقام مباراة البرازيل ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.
يواجه منتخب البرازيل الاولمبي نظيره منتخب المكسيك في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة .
القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمكسيك
مجموعة قنوات beIN SPORTS HD- بين سبورت تنقل الاولمبياد في بث مباشر في المنطقة العربية على قناة beIN SPORTS HD 7 .
التردد: 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد
BeIN SPORTS HD
على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2
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تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.
تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.
تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.
القمر الصناعي: نايل سات
التردد 11054
معدل الترميز 27500
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12604
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
تصحيح الخطأ: 2/3
اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2
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