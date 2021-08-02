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الرئيس التونسي: اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي.. ولا مساس بالحريات

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الرئيس التونسي: اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي.. ولا مساس بالحريات الرئيس التونسي: اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي.. ولا مساس بالحريات

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كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن أن هناك اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد، جاء ذلك بعدما ارتفع الدين العام في تونس بشكل حاد العام الماضي نتيجة جائحة المستجد «كوفيد 19».

وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ويبلغ العجز مالي 11.5%، لأول مرة في نهاية عام 2020، في حين انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا، وتحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليارات دولار من بينها نحو 5 مليارات دولار على شكل قروض خارجية.

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقصر قرطاج، الإثنين، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، مؤكدًا أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.

وأكد «سعيد» في تصريحات نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على «فيس بوك»، الإثنين، أنه «يحترم القانون المعبّر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات»، منوهًا بـ«التداعي التلقائي للشعب التونسي لشد أزر بعضه البعض، كما أكد إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وأيضا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسدّ الاخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية».

المصرى اليوم

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