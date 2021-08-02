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وكيل حاسبات الغردقة بفوز بجائزة أحسن عمل مترجم فى مسابقة التفوق لجامعة جنوب الوادي

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وكيل حاسبات الغردقة بفوز بجائزة أحسن عمل مترجم فى مسابقة التفوق لجامعة جنوب الوادي وكيل حاسبات الغردقة بفوز بجائزة أحسن عمل مترجم فى مسابقة التفوق لجامعة جنوب الوادي

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أعلنت جامعة جنوب الوادي نتيجة جوائز الجامعة في التفوق والتشجيعية وأحسن عمل مؤلف وعمل مترجم لعام 2020.

وأسفرت النتيجة عن فوز ا.د السيد محمد أبو الدهب كلية العلوم في جائزة التفوق والدكتور عبد الرحيم يوسف عبد الله كلية الهندسة في الجائزة التشجيعية، والدكتورة انتصار عبدالشافي كلية العلوم الجائزة لأحسن عمل مؤلف والدكتور عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف كلية التربية النوعية أحسن عمل مؤلف، والدكتور حمادة أحمد على كلية الآداب الجائزة لأحسن عمل مترجم، والدكتور حجاج محمد حجاج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة بالغردقة بجائزة أحسن عمل مترجم.

المصرى اليوم

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