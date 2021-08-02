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فقد يوتيوبر دنماركي حياته بسبب مقطع فيديو دافعًا روحه ثمنًا لعشق مواقع التواصل الاجتماعي وذلك أثناء محاولة تصوير لنفسه على منحدر جبلي شاهق، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وقالت الصحيفة في تقرير، اليوم، إنه الشاب الدنماركي لم يستطع التشبث أعلى المنحدر ليسقط ألبرت ديرلوند، البالغ من العُمر 22 عامًا، حينما حاول تسجيل الفيديو من أجل نشره عبر قناته بـ«يوتيوب».

وتوفي الشاب على الفور بعدما سقط من ارتفاع أكثر من 199 مترًا، الأربعاء الماضي، في منطقة فال جاردينا على جبال الألب، وسارعت الشرطة الإيطالية بإرسال طائرة هليكوبتر لنقله إلى المستشفى لكن الوقت قد مضى ورحل الشاب.

فيما أعلنت أسرة الشاب وفاته وقالت والدته، جنسن ديرلوند، لمحطة الأخبار الدنماركية «TV2»: «نحن في حزن كبير، لكني أود أن يعرف متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بوفاته».

كان الشاب بدأ نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي 2016، عبر المشاركة بمقاطع كوميدية حتى أنه كان يتابعه قبل وفاته 170 ألف عبر «يوتيوب»، و233 ألف بموقع الصور «انستجرام».

ومن قبل أنضم إلى فيلم كوميدي باسم «Team Albert 2018» وقدم شخصية طالب يحاول أن يصبح أحد مشاهير «يوتيوب» خلال يوم واحد فقط.