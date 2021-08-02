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"سبق" تكشف حقيقة مقاطع متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة

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"سبق" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة "سبق" تكشف حقيقة مقاطع متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة
حدث أثناء تدقيق حراس الأمن للتأكد من حالة التحصين المعتمد من "الصحة"

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقاطع يظهر فيها تجمع لعمال إحدى الشركات وتدافعهم أثناء دخول بوابات أحد المشاريع بمنطقة مكة المكرمة.
وعلمت "سبق" من مصادر مطلعة أن ذلك حدث أثناء تدقيق حراس الأمن التابعين للشركة، للتأكد من حالة التحصين المعتمد من وزارة الصحة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقي وتحد من ، عند حضور العمال إلى مكان العمل، حيث تم تنظيم دخولهم مباشرة مع الجهات المختصة وتخصيص مسار لدخولهم وآخر لخروجهم، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم اتخاذ اللازم من قبل الجهات المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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