المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية سباق 3000 متر موانع بالاوليمبياد

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منح العداء المغربي سفيان البقالي أول ميدالية ذهبية لبلاده والرابعة للعرب في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، بعد فوزه بسباق 3000 مثر موانع اليوم الاثنين، ضمن منافسات الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، في المركز الأول ليهدي المغرب ميدالية ذهبية هي الأولى في هذه التظاهرة الدولية.

وأنهى البقالي السباق بتوقيت قدره 8 دقائق و8 ثوان و90 جزء من المائة، بينما تمكن العداء المغربي محمد تيندوفت، المشارك في السباق ذاته، من إنهاء التنافس في المركز 13 بتوقيت 8 دقائق و23 ثانية و56 جزء من المائة. وتوالت التهانى على البعثة المغربية بعد إحراز البقالى الميدالية الأولى للبعثة .