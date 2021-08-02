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إيقاف لاعب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة

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إيقاف لاعب المنتخب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة إيقاف لاعب الأوليمبي بعد شكوى إحدى العاملات في فندق الإقامة

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي لحين انتهاء التحقيق معه بعد تقديم إحدى العاملات في فندق الإقامة باليابان شكوى تتهم فيها اللاعب بالإساءة لها.

وجاء بيان اتحاد الكرة المصري كالتالي: «في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة، تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده أنه لم يقصد الإساءة ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة، وتم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر، حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين، وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا، ثم للقرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي، ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله، قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه لعدم التزامه واختراقه للقواعد».

وودع المنتخب الأوليمبي دورة الألعاب الأوليمبية من دور الثمانية بعد الخسارة من البرازيل بهدف للا شيء.

المصرى اليوم

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