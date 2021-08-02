صدمة أيمن القيسوني من شريهان بسبب «كوكو شانيل»

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حالة من الرومانسية عاشها الفنان أيمن القيسوني مع نجمة الاستعراضات الأولى التي انتظرها جمهورها المصري والعربي بعد غيابها سنوات طويلة عن الشاشة، وذلك ضمن أحداث مسرحية «كوكو شانيل» التي لعبت شريهان بطولتها.

النجمة شريهان اختارته ليجسد أمامها دور حبيبها العسكري الألماني الذي يواجه معها العديد من المشاكل لنجاح هذا الحب كونها من أصول فرنسية وهو ألماني الأصل وذلك من خلال العرض المسرحي «كوكو شانيل» الذي بث تزامنا مع عيد الأضحى الماضي.

وخاض أيمن خلال هذا العرض المسرحي تجربة جديدة بالنسبة له بحسب قوله حيث تطلب الدور التدريب لمدة شهر على عدد من الاستعراضات التي قدمها مع النجمة شريهان أيقونة الاستعراض العربي وهو ما جعله متخوفا للغاية من هذا اللقاء وتلك التجربة التي فاجأته فيها شريهان منذ اللقاء الأول بينهما حتى إصرارها على مد فترة التدريب لاتقانه الرقص كونه ممثل غير استعراضي، حيث أنها كانت حريصة على متابعة كل تفاصيل مشاهدهما معا كحرصها المعهود على متابعة كل كبيرة وصغيرة في العرض بشكل عام.

من جانبه عبر أيمن في تصريحات له عن سعادته بردود الأفعال والاستقبال القوي للعرض المسرحي متمنيا عرضه قريبا على الفضائيات، خاصة وأن هذا الدور غير مساره الفني من القالب الذي كان قد وضع فيه من أدوار الشر المتعددة التي قدمها على الشاشة.

وكان أيمن قد اختفى فترة عن الساحة الفنية منذ عام 2018 تقريبا الذي عرض فيه له برنامج «العائلة الأقوى» على شاشة قناة دبي الفضائية، إلا أن العام 2021 شهد له عودة قوية سينمائيا وتليفزيونيا ومن خلال المسرح أيضا، حيث أنه بجانب مشاركته في الغرض المسرحي «كوكو شانيل» شارك أيضا في فيلم «ثانية واحدة» لدينا الشربيني ومصطفى خاطر الذي عرض في موسم عيد الفطر السينمائي، بالاضافة لبطولة العمل الدرامي اللبناني الجديد «لاقبلك ولا بعدك» الذي عرض مؤخرا بمشاركة جيسي عبدو وعباس شاهين والذي يقدم من خلاله لأول مرة دراما كوميدية وهو ما انتظره كثيرا .