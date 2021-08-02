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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، اهتمام وزارة المالية والمصلحة بمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي وكافة مؤسسات المجتمع المدني ومنها الأندية الرياضية، حيث تعد من أهم الأماكن التي يتجمع بها أكبر عدد من الممولين أصحاب الأنشطة المختلفة وذلك من خلال سعيها لنشر الوعي الضريبي عن طريق عقد سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية للتيسير على الممولين وتقديم الدعم الفني لهم وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية والإقرارات.

وقال «عبدالقادر» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه مصلحة الضرائب تستجيب لمطالب المؤسسات المختلفة لعقد ندوات توعية ضريبية وتحرص على تنظيمها في أسرع وقت ممكن فور طلب المؤسسات لها، مشيرًا إلى أن المصلحة نظمت ندوة بالتعاون مع نادي الزمالك تحت عنوان «أنواع الضرائب في مصر» لنشر الوعي الضريبي بين أعضاء النادي والعاملين به.

واشاد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، باستجابة رئيس المصلحة السريعة وتلبية دعوة نادى الزمالك لعقد ندوة للتوعية الضريبية، كما أشاد بالتطوير الذي تشهده المصلحة وتفاعلها الدائم والمستمر مع كافة مؤسسات المجتمع، وسعيها لإيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبى والمدنى.

وأشار إلى أن تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية يعد من أهم الأنشطة التي يقوم نادى الزمالك بتوفيرها لأعضائه والعاملين به، ونظراً لأن الضرائب من أهم الموضوعات التي تهم الأعضاء والعاملين بالنادى تم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية لتنظيم هذه الندوة المثمرة.