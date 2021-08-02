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رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ

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رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ رئيس مدينة دسوق يقود حملة تموينية مفاجئة بكفر الشيخ

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قام المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة بالتنسيق مع الجهات المعينة بالقيام بحملة مفاجئة للمرور على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحلات التجارية والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر نقص وزن في الخبز المدعم، و6 محاضر عدم إعلان، ومحضر مواصفات، و6 محاضر نظافة، 2 محضر عدم وجود بيانات على السلعة، 2 محضر شهادة صحية، محضر مخالفة تعليمات، 19 محضر شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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