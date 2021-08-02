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المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك

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المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك

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أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه يتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية: "نتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل وتكرار ما حققناه من قبل في البطولة ذاتها، وعودة النادي المصري إلى مكانه الطبيعي".

واختتم الخولي: "لم نتلق أي عروض رسمية حتى الآن بشأن كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق، وكل ما يثار حول وصول عرضاً رسمياً من نادي ، مجرد كلام لا أساس له من الصحة حتى الآن، وسنعقد جلسة مع اللاعب بنهاية الموسم الجاري لتحدبد مصيره مع النادي المصري".

المصرى اليوم

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