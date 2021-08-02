المصري البورسعيدي يحسم موقف كريم العراقي من الانتقال للزمالك

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أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أنه يتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية: "نتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل وتكرار ما حققناه من قبل في البطولة ذاتها، وعودة النادي المصري إلى مكانه الطبيعي".

واختتم الخولي: "لم نتلق أي عروض رسمية حتى الآن بشأن كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق، وكل ما يثار حول وصول عرضاً رسمياً من نادي الزمالك، مجرد كلام لا أساس له من الصحة حتى الآن، وسنعقد جلسة مع اللاعب بنهاية الموسم الجاري لتحدبد مصيره مع النادي المصري".