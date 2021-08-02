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الإسماعيلي يوجه رسالة لايهاب جلال قبل مواجهة بيزاميدز

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الإسماعيلي يوجه رسالة لايهاب جلال قبل مواجهة بيزاميدز الإسماعيلي يوجه رسالة لايهاب جلال قبل مواجهة بيزاميدز

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أشاد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي بآداء لاعبي الدراويش تحت قيادة إيهاب جلال منذ توليه تدريب الفريق، واصفاً إياه بالمنقذ الذي أعاد الهيمنة والروح إلى اللاعبين.

وأضاف وحيد في تصريحات تلفزيونية: "التعاقد مع إيهاب جلال لقيادة الاسماعيلي خطوة جيدة جداً من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، فقد نجح المدرب في تأهيل اللاعبين نفسياً، وتولى تدريب الفريق في ظروف صعبة للغاية بعد رحيل أكثر من جهاز فني".

واختتم وحيد: "أتمنى إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، كما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة للغاية بدءأ من لقاء بيراميدز ثم ، بالإضافة إلى أن ضغط جدول الدوري العام سيؤثر على جميع الأندية سواءً أندية المنافسة على اللقب، أو الأندية التي تصارع من أجل البقاء بالممتاز".

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