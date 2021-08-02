نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى العسكري

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أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن مساعدي رئيس البرلمان التونسي رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، بأن الأخير نقل إلى المستشفى العسكري.

ونقل الغنوشي مساء يوم السبت إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.

وذكر المكتب الإعلامي للغنوشي على «فيسبوك» مساء السبت: «تعرض راشد الغنوشي لوعكة خفيفة مساء يوم السبت 31 يوليو 2021، تنقل على إثرها للمصحة».

وتابع أن الغنوشي «غادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج».

وفي 21 يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.