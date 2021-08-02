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الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور)

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قامت محافظة الجيزة بحملة للنظافة وتجريد عدد من الشوارع بمراكز البدرشين والصف وأوسيم.

وتم تجريد الشوارع الرئيسية بقرية دهشور وزاوية دهشور، ورفع ناتج التجريد الأتربة من جانبى الطريق، لسهولة سير السيارات والمارة.

كما تم رفع 200 طن مخلفات في قرى أبورجوان والشوبك وميت رهينة والمرازيق ودهشور وسقارة.

وفي الصف، تم شن حملات نظافة موسعة شملت جميع القرى، وأسفرت عن رفع نحو ٢٠ طن مخلفات.

وفي أوسيم، قام مسؤولو النظافة برفع تجمعات القمامة اليومية على مستوى المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة بحمولة 440 طنا.

وفي العياط، تم رفع الأتربة وتجريد الشوارع في نطاق الوحدة المحلية بالقطوري وبرنشت.

وفي الحوامدية، تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمدينة الحوامدية والقري التابعة لها وتم رفع ١٥٠ طن قمامة وتجريد ورفع الأتربة من جسر المنوات.

المصرى اليوم

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