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البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا

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البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تطلع السودان لإقامة علاقات طبيعة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ودعا البرهان، لدى لقائه مساء اليوم الأحد، سامنثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعضو مجلس الأمن الوطني الأمريكي والوفد المرافق لها، الولايات المتحدة إلى تقديم الدعم للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإقامة انتخابات نزيهة تعزز مسيرة الديمقراطية بالسودان، معبرا عن شكر السودان للدعم الذي قدمته أمريكا للسودان خلال الفترة الماضية.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على حرص السودان واستعداده لفتح المسارات لتوصيل الدعم الإنساني لكافة اللاجئين بالمعسكرات.

ورحب بزيارة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، معربا عن تقديره للزيارة التي تصب في تطوير علاقات البلدين.

من جانبها، لفتت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية إلى حرص بلادها على تحقيق العدالة ورغبتها في تقديم المساعدات للسودان في كافة المجالات.

المصرى اليوم

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