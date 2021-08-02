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بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة»

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بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة» بعد مشاركة حمو بيكا في مسرحية أشرف عبدالباقي.. عمر خورشيد: «مهزلة»

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أعرب الممثل الشاب عمر خورشيد عن استيائه الشديد لمشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا كضيف شرف في مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة «شمسية و4 كراسي»، المقرر انطلاق عروضها الخميس 5 أغسطس على مسرح الساحل.

ونشر خورشيد صورة بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وعلق قائلا: «هو أنا مش متأكد من صحة البوستر، بس لو ده حقيقي فيجب على الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن يتدخل لإيقاف المهزلة الفنية دي وفورًا».

وأضاف: «ده لا عضو مهن موسيقية ولا تمثيلية ولا سينمائية بأي وجه حق يكون في عرض مسرحي؟ ويجب الجلوس مع أشرف عبدالباقي والحوار معه بخصوص هذا الشأن لعدم تكرار مهزلة كهذه ثانيا».

وروّج الفنان محمد أنور لعرض المسرحية، ونشر بوسترات المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» وعلق قائلًا: «مستنينكم في الساحل ابتداءً من يوم الخميس 5 أغسطس على مسرح الساحل.. ‎تأليف كريم سامي ومحمد عبدالوهاب.. ‎إخراج أشرف عبدالباقي».

شمسية وأربع كراسي بطولة الفنان أشرف عبدالباقي ومحمد أسامة ومحمد عبدالرحمن، توتا ومحمد أنور وميريهان حسين، ومن إخراج أشرف عبدالباقي.

المصرى اليوم

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