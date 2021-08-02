"ريف" يعلن تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة

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بإمكان المتقدِّم رفع السجل بدلاً من صك الملكية عبر الدخول على بوابة البرنامج

منصور الشلاقي – سبق: أعلن البرنامج الحكومي المخصص لدعم المنتجين الزراعيين "ريف" تبسيط إجراءات الحصول على الدعم المباشر للمحاصيل الزراعية كافة.

وتفصيلاً، أوضح برنامج "ريف" أنه بإمكان المتقدم الآن رفع السجل الزراعي بدلاً من صك الملكية، وذلك عن طريق الدخول على بوابة البرنامج، واستكمال إجراءات طلب الدعم المباشر بالطريقة السابقة نفسها، وستظهر خانة لرفع السجل التجاري بدلاً من صك الملكية.

وأكد "ريف" أن ذلك التبسيط يهدف إلى دعم أكبر عدد من المنتجين الزراعيين؛ ليقدم لهم دعمًا ماليًّا غير مسترد، يساهم في تطوير زراعتهم، وزيادة محاصيلهم.

يُشار إلى أن برنامج "ريف" أعلن الخميس الماضي تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من ستة آلاف ريال إلى تسعة آلاف ريال؛ لزيادة عدد المستفيدين، وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.