محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

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تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تحديات كبرى لضمان نجاح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، الذى يرتكز على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالأنشطة الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعى.

وفى سبيلها لإنجاز هذا الملف، تمضى الحكومة فى وضع اللمسات النهائية لبرنامج وطنى للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛ يتضمن 100 إجراء سيتم الإعلان عنها لاحقا، فى ظل الاتجاه نحو الاعتماد على القطاع الصناعى لقيادة قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

«المصرى اليوم» أجرت حوارًا مع الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، ضمن سلسلة من الحوارات الصحفية لإلقاء الضوء على أهم التحديات التى تقف أمام انطلاق صناعة الملابس والمفروشات وزيادة صادراتها.. وإلى نص الحوار:

■ هل استعاد قطاع الملابس الجاهزة عافيته بعد تضرره الشديد من جائحة كورونا؟

- الوضع تحسّن كثيرًا ومعدلات الإنتاج اقتربت من نفس معدلات ما قبل كورونا، المصانع فى الوقت الحالى تعمل بأكثر من 70٪ من طاقتها الإنتاجية، وتراجعت الطاقات المتعطّلة لأقل من 30٪، بعد أن تجاوزت 60٪ فى ذروة الجائحة، ولا شك أن امتصاص الأسواق لتأثيرات الصدمة الأولى والتغلّب عليها، واستئناف الحياة بشكلها الأقرب إلى الطبيعى ساعد كثيرًا على نمو المبيعات مجددًا، وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 40٪ وتحسّنت أرقام التصدير.

■ إذن تتوقع استمرار وتيرة الصعود المبيعات؟

- بالتأكيد؛ فكل المؤشرات تؤكد استمرار الرواج فى الأسواق، لا سيما مع انطلاق الأوكازيون الصيفى وبدء موسم الإجازات، وهو ما سيعوض كثيرًا من خسائر المصانع خلال الموسم الماضى.

■ الحكومة تعطى ملف الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الإنتاجية مزيدًا من الاهتمام، والحديث لا يتوقف عن حزم من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى، فهل تم عقد اجتماعات مع الغرفة فى هذا الشأن؟

- تم استدعاء أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من اجتماع بوزارة التجارة والصناعة، لمناقشة خطط النهوض بصناعة الملابس والمفروشات، والغرفة من جانبها قدمت بعض الدراسات الفنية لتطوير الصناعة على المستويين المحلى والدولى، وتم رفع مذكرة إلى الجهات المعنية تتضمن أكثر من 40 مقترحًا مطلوبا تنفيذها على المديين المتوسط والقصير، بينها الإسراع فى صرف متأخرات مساندة الصادرات، وهذا الملف قطعت فيه الحكومة شوطًا مهمًا، كما تضمنت مطالب بسرعة رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات خلال 45 يومًا فقط، فكل هذا من شأنه توفير سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات مواصلة الإنتاج، فيما تضمنت الخطة العاجلة أيضًا ضرورة الالتزام بقرار وزير المالية فى احتساب الفروق الضريبية من تاريخ الإقرار وليس تاريخ المحاسبة والفحص، فلا يصلح أن نسدد فوائد على فروق ضريبية بعد 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار، هـذا أمر مغالى فيه والغرامات قد تقترب إلى قيمة الأصل فى بعض الأحيان.

■ بخلاف ذلك.. ماذا تضمنت مذكرة الغرفة؟

- شملت أيضًا، طلبا لإعادة النظر فى رسوم بعض الخدمات اللوجستية الجديدة بما فيها رسوم عبور الطرق للحاويات وسيارات النقل، حيث أصبحت هذه الرسوم عبئًا كبيرًا على الصناعة، وترفع تكلفة الإنتاج كثيرًا فى ظل زيادة عدد الكارتات، نحتاج من الحكومة اتخاذ قرارات سريعة لتخفيف من تلك الأعباء على الشركات.

■ لكن البعض يرى أن قانون التأمينات الاجتماعية بعد تعديله يمثل عبئًا جديدًا على صناعة الملابس والمفروشات؟

- صناعة الملابس صناعة كثيفة العمالة، وبالتالى أى زيادات فى البنود الخاصة بالأجور أو التأمينات تؤثر كثيرًا فى تكلفة الإنتاج، وبعد تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية؛ فإن الحد الأدنى التأمينى بلغ 1000 جنيه للعامل، ويتم احتسابه بنسبة 30٪ على الأجر الشامل ويرتفع 1٪ كل عام وصولًا لـ 37٪، وفى السابق كان مبلغ التأمين على الراتب الأساسى فقط، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك مصنع يعمل به 1000 عامل، سيدفع مليون جنيه شهريا لبند واحد فقط، لذا الغرفة تجدد مطلبها بضرورة تخفيض نسبة اشتراك التأمينات الاجتماعية لـ 15٪ مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور والحد التأمينى، أسوة بباقى دول العالم لمنع التهرّب من التأمينات.

■ وهل توجد بنود أخرى تحد من تنافسية المنتج محليًا أو فى الأسواق التصديرية؟

- بالفعل يوجد الكثير من الرسوم الأخرى ترفع تكلفة الإنتاج مقارنة بالدول الأخرى، وإذا ما اتخذت الحكومة قرارات بخفضها سيسهم ذلك بشكل مباشر فى رفع تنافسية القطاع، كما قلت سابقًا؛ رسوم الطرق ونقل الحاويات، ورسوم التراخيص والسجل الصناعى والدفاع المدنى، وفى هذا الشأن اقترحنا أن يكون التفتيش على منظومة الدفاع المدنى كل 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى رسوم الضريبة العقارية، وأخيرًا ارتفاع سعر بيع الغاز إلى القطاع الصناعى، وضرورة إعطاء مهلة لسداد المتأخرات دون فوائد، فضلا عن ضرورة محاسبة المنشآت الصناعية على الاستهلاك الفعلى للكهرباء والمياه وليس الحد الأقصى للاستهلاك.

■ مع اتجاه الحكومة لإعادة حصر المصانع المتعثرة.. ما هو الموقف الحالى داخل القطاع؟

- هذا الملف شهد تحسنًا كبيرًا ومجهودًا من البنك المركزى فى ظل التوجيهات الرئاسية بحل مشكلات المصانع المتعثرة، واستفاد عدد كبير من المصانع المتوقفة من مبادرة المتعثرين التى أطلقها «المركزى» فى وقت سابق، وسمحت بإلغاء الفوائد حالة سداد 50٪ من أصل الدين خلال 6 أشهر، كما سمحت المبادرة للمصانع بالحصول على تمويلات جديدة، والكثير منها استأنف الإنتاج والتشغيل، لكن ما نرجوه أن يشدد البنك المركزى على البنوك المحلية الالتزام بقراراته فى شطب الشركات من القائمة السوداء.

■ وماذا بشأن توفير التمويلات البنكية للقطاع الصناعى؟

- هناك انفتاح من البنوك على تمويل القطاع الصناعى، خاصة مع إعلان المبادرة تمويل الأنشطة الصناعية بفائدة ميسرة تبدأ من 5٪ للصناعات الصغيرة، وحتى 9٪ للمنشآت الكبيرة، وفى العموم جاءت أغلب قرارات البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة مساندة وداعمة للصناعة.

■ تطوير صناعة الملابس يرتبط بسلاسل القيمة المضافة.. فى رأيك ما هى أكثر الحلقات ضعفا وتتطلب مزيدا من الاهتمام؟

- الغزل والمنسوجات والصباغة لا تزال أكثر حلقات الإنتاج ضعفًا، ورغم تاريخها الطويل، لم تلحق تلك الصناعة بركب التطوير مثلما حدث فى قطاع الملابس الجاهزة، للأسف صناعة الملابس المحلية تقع حاليًا تحت ضغوط شديدة نتيجة للمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة من تركيا والصين، ولكى تستطيع الصناعة المحلية المنافسة، فالأمر يتطلب توافر مستلزمات إنتاج بجودة عالية وسعر منافس ونحن نفتقد العنصرين فى المنسوجات المصرية، فالمنسوجات والأقمشة جودتها منخفضة وغير مواكبة للموضة العالمية، وسعرها مرتفع، غير أن نسبة العيوب فى خامات الأقمشة مرتفعة جدًا تصل إلى 10٪، وللأسف نحن أفقر دول العالم فى نوعيات الغزول التى يتم إنتاجها.

■ لماذا نفتقر إلى إنتاج نوعيات غزول مواكبة للتطور؟

- توقفت مصانعنا عند إنتاج الغزول التقليدية فقط، رغم أن العالم شهد طفرة بأنواع ودرجات وأصناف لا حصر لها وبنسب خلط مختلفة، تسمح للمُصنع النهائى أن يبتكر تصميمات وموديلات بأشكال تتماشى مع خطوط الموضة العالمية، وتحقق فى الوقت نفسه أعلى مستويات الراحة للمستهلك وبسعر مناسب، كل ما سبق يدفع مصنعى الملابس الجاهزة إلى استيراد المنسوجات من الخارج وعدم الاعتماد على المحلى.

■ بالتالى يجب تحسين صناعة المنسوجات ضمن خطط تعميق التصنيع المحلى؟

- هناك بعض الجهود الحكومية للنهوض بصناعة المنسوجات، نأمل أن يحالفها الحظ، ولكن يجب أن نتفق أن الحكومة دورها الأساسى تهيئة بيئة عمل مناسبة لجذب القطاع الخاص وتقديم الحوافز؛ لدفعه إلى الاستثمار فى مجالات إنتاج غير تقليدية تسهم فى تحقيق هدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة فيها، لا سيما أن كل التجارب تؤكد أن الحكومة ليست أفضل مصنع أو منتج، ولنا فى تجربة شركات المنسوجات فى قطاع الأعمال العام خير دليل.

■ ألا ترى أن السوق تفتقد مبادرات جادة من القطاع الخاص؛ للاستثمار فى تطوير المصانع وإدخال تكنولوجيا تصنيع متقدمة؟

- صناعة المنسوجات اعتادت على الحماية الحكومية لفترات طويلة جدًا، وأجيال المنتجين الحاليين لم يستوعبوا بعد فكرة الإنتاج بعيدًا عن الحماية الجمركية، فالأمر يحتاج إلى تضافر الجهود كافة، نسعى لاستئناف الاتصالات الإيجابية مع غرفة الصناعات النسجية الشقيقة باتحاد الصناعات للعمل معًا على وضع خريطة للنهوض بالصناعة.

■ وماذا عن صناعة الإكسسوارات؟

- الوضع مختلف تمامًا.. صناعة الإكسسوار فى مصر تعيش فعلا أزهى عصورها، فبعد جائحة كورونا وتأثيراتها على سلاسل التوريد العالمية، وصعوبات تدبير مستلزمات الإنتاج من الأسواق الخارجية، اتجهت أنظار الصناعة للبحث عن البدائل المحلية، فانتعشت لأول مرّة مصانع الإكسسوار المصرية، ويكفى أن نشير هنا إلى حجم الاستثمارات التى تم ضخها مؤخرا فى تطوير خطوط إنتاج وتصنيع الإكسسوار، لرفع جودته لمستويات تقارب العالمية، ما ساهم فى خفض فاتورة الاستيراد بأكثر من 50٪ خلال الأشهر الأخيرة.

■ وهل تستمر مساندة المصانع لمنتجى الإكسسوار حتى بعد انفتاح الأسواق مجددًا؟

- بالتأكيد، مصانع الملابس تقف بقوة مع تطوير إنتاج الإكسسوار، وفى الوقت الحالى نجلب عينة من الخارج ونعطيها للمصنع لتنفيذ مثلها بجودة عالية، نحن نقف مع كل مصانع مدخلات الإنتاج التى تسعى لتطوير أدائها، وتحسين إنتاجها، بهدف تعميق المنتج المحلى، أما المدخلات الأخرى التى تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه وترفض التطوير، فليس أمام مصانع الملابس الجاهزة سوى أن تستبدلها بالمستورد، نحن فى غرفة صناعة الملابس والمفروشات نساند بقوة الاتجاه نحو تعميق التصنيع المحلى، لكننا فى الوقت نفسه نقع بين فكى الرحى ما بين الخروج بمنتج يواكب خطوط الموضة العالمية وبسعر وجودة مناسبين، ومدخلات محلية محدودة الجودة، وبالتالى يجب أن نعترف إذا كان هذا التعميق سيعوق نمو صناعة وصادرات الملابس الجاهزة فنقول له «شكرًا وهنستورد من الخارج ما يدعم تواجدى فى السوق العالمية».

■ هذا سبب عدم وجود مصر على خريطة التصدير العالمى رغم ما لديها من إمكانيات؟

- للأسف مصر لا تتواجد على خريطة التصدير العالمى ويسبقنا كثير من الدول فى الترتيب، مثل تركيا ودول آسيا وغيرها، نحن نفتقد ثقافة التصدير، وأغلب المصانع مكتفية بالبيع محليًا، كما أن القدرات الإنتاجية الحالية لا تسمح بتحقيق طفرات فى الأرقام لعدة أسباب، فعدد المصانع فى مصر يصل إلى 8 آلاف مصنع، منها فقط 356 مسجلة فى قوائم المجلس التصديرى بواقع 120 ألف ماكينة حياكة، وتصدر ما يقرب من 1.7 مليار دولار، إذن تحقيق طفرات فى قدراتنا التصديرية يتطلب العمل على مضاعفة أعداد المصانع القادرة على التصدير لمرات عدة، كما أن الأمر الثانى يتعلق بتطوير نوعيات المنتجات المصدرة وزيادة قيمتها المضافة، فحتى الآن صادراتنا تتعلق بمنتجات منخفضة القيمة، فى وقت تتجه فيه تركيا ودول بنجلاديش مثلا لتصدير نوعيات من المنتجات عالية القيمة ومواكبة لأحدث خطوط الموضة، ما يرفع أرقام صادراتها بقوة.

■ على جانب آخر.. ماذا بشأن استعدادات الغرفة لإجراء أول انتخابات للجمعية العمومية والتى ستتم وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد، فما هى التجهيزات الحالية؟

التعديلات التى جاءت فى القانون الجديد كانت مطلبًا للغرفة، فلطالما نادينا بالتمثيل النسبى للأحجام المختلفة فى مجلس الإدارة وألّا يكون الوصول لمقعد الغرفة لمن له القدرة على الحشد والتربيط فقط؛ وليس الأكثر كفاءة، لذا فنحن نؤيد تلك التعديلات، أمّا عن التجهيزات للانتخابات؛ فإن الغرفة خاطبت جميع أعضائها لاستكمال الأوراق وسداد الاشتراكات وفقا للاشتراطات الجديدة للائحة التنفيذية للقانون، ويتم بناء عليها تصنيفهم ما بين الأكبر حجمًا والمتوسط والصغير، وحاليا يوجد فى الغرفة 3612 عضوا، منهم 22 شركة على مستوى الجمعية العمومية حجم أعمالها فوق 200 مليون جنيه سنويا، و400 شركة للأحجام المتوسطة والأعلى من 50 مليون جنيه، أمّا باقى الأعضاء من الشركات الصغيرة فهى الأقل من 50 مليون جنيه.

■ وكم عضوًا استكمل الأوراق؟

- يوجد 713 عضوًا سددوا الاشتراكات، وبعضهم استكمل الأوراق المطلوبة، العدد لا يزال منخفضًا، لكن أمامنا حتى نهاية يوليو الجارى، والمجال مفتوح للتسجيل فى الجمعية العمومية قبل إعلان الجداول النهائية.

■ وهل لا تزال الغرفة تواجه أى دعاوى قضائية ضد قرار الإنشاء؟

- لقد تم تحصين قرار إنشاء غرفة الملابس والمفروشات وأغطية الأرضيات ومستلزمات الإنتاج بعد صدور قانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، حيث سمح بتحصين جميع القرارات الوزارية المنشئة لكافة الغرف الصناعة، بما فيها غرفة الملابس والمفروشات، كما أنها حصلت على أحكام لصالحها فى القضايا المرفوعة ضدها.

■ أخيرًا.. متى نشهد تعاونا إيجابيا بين غرفتى «الملابس» و«الصناعات النسجية»؟

- جاهزون للتعاون مع غرفة الصناعات النسجية، الصناعتان مكملتان لبعضهما البعض، وصناعة الملابس هى القاطرة التى تجر جميع قطاعات الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.