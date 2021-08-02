أخبار عاجلة

«شباب الشرقية» تنفذ قافلة رياضية في قرية الغابة بمركز أبوكبير -
محافظ بورسعيد يُكرّم أوائل الدبلومات الفنية -
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ الأنشطة الثقافية -
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي بكلية التمريض -
روائي مصري يرسل روايته الأولى «The Merchant» إلى ملكة بريطانيا -
مرض نادر يحرم رجلًا من الاستحمام لمدة 40 عامًا (تعرف عليه) -
«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع -
نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير العمل بمقار التطعيم ضد كورونا (صور) -
وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات المركز الجديد لتلقي لقاح كورونا بالعاشر من رمضان -
حلا شيحا تعلن عن حُبها لوالدتها ومهارتها في الزراعة: «لو فيا حاجة حلوة فهي منك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة

Print
وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة
نوه بما سمعه عنه وأشاد بالدور الدبلوماسي المتميز الذي يقوم به بكل تفانٍ وإخلاص

وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود الرائعة التي يبذلها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، للمواطنين هنالك، مشيدًا بالدور الدبلوماسي المتميز الذي يقوم به، بكل تفانٍ وإخلاص.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير الرسمي في تويتر، حيث قال الدكتور "عبد اللطيف آل الشيخ": "‏سرّني ما رأيته وسمعته عن سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة الأحمدي من إشادة واسعة من المسؤولين بالمشيخة الإسلامية بـ ‎البوسنة والهرسك تقديرًا للدور الدبلوماسي المتميز الذي يقوم به".

وقال أيضًا "كذلك حرصه على خدمة المواطنين والمستثمرين بكل تفانٍ وإخلاص ودماثة خلق، زاده الله توفيقًا فله الشكر".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قد اختتم يوم أمس زيارة رسمية للبوسنة والهرسك حظيت بترحيب كبير وإشادة واسعة، التقى خلالها قيادات سياسية وإسلامية ووقع خلالها البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات العمل الإسلامي بين البلدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تراحم الرياض" تواصل تقديم المشاريع الصغيرة من "بساعدي أصنع نجاحي"

"تراحم الرياض" تواصل تقديم المشاريع الصغيرة من "بساعدي أصنع نجاحي"

العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين

العراق يسجل 8830 إصابة جديدة بكورونا و620 حالة بفلسطين

من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين.. المملكة حريصة على الاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان

من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين.. المملكة حريصة على الاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم

اعتدال الأسعار خلال مهرجان بريدة للتمور.. اليوم