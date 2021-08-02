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فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..

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فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..فيديو فاركو يحسم صفقة مهاجم الأهلي ..

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اقتربت إدارة نادي فاركو الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز من حسم صفقة المهاجم عمرو جمال لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، وذلك فقاً لما ذكره الإعلامي هاني حتحوت.

وقال حتحوت «الأندية الصاعدة حديثاً إلى الدوري الممتاز بتحاول تعمل صفقات تنافس بيها الأندية المستمرة منذ فترة طويلة في الدوري».

وواصل حديثه «من ضمن الصفقات التي علمناه انها تقترب من الانتهاء هو عمرو جمال لاعب الأهلي السابق والمعار إلى طلائع الجيش قد وقع لنادي فاركو ليكون صفقة ضمن صفقات كثيرة ستعلن في الفترة المقبلة».

وأشار هاني حتحوت إلى خطوة إدارة فاركو بتجديد الثقة في مجدي عبد العاطي كمدير فني للفريق الأول بعد نجاحه في قيادة الفريق إلى بلوغ الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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