سمية الخشاب تُثير الجدل بجلسة تصوير جريئة بـ«الروب الأحمر» (صور)

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شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت وهي مرتدية «روب» باللون الأحمر.

وعلقت «الخشاب» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأحد، على الصور قائلة: «أعظم رصيد للمرأة هو جمالها».

واعتمدت على «لوك» جرىء نسبياً من خلال المكياج والشعر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها ومرتدية حذاء كعب عالي أبيض اللون، مما تسببت في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى .

سمية الخشاب صاحبة الـ 55 سنة، تظهر مؤخراً بصورا جريئة، تبرز فيها أناقتها وجمالها أمام الجمهور، وسط تعليقات من قبل المعجبين والمتابعين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي

كانت أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.