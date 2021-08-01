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تدعو مواطنيها إلى توخي الحيطة حتى الخميس المقبل نتيجة الأحوال الجوية

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السعودية تدعو مواطنيها إلى توخي الحيطة حتى الخميس المقبل نتيجة الأحوال الجوية تدعو مواطنيها إلى توخي الحيطة حتى الخميس المقبل نتيجة الأحوال الجوية

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية ، المواطنين إلى توخي الحيطة وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن الأمطار ستكون على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة) يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي الى جريان السيول، مشيرا إلى أنه بداية من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس القادم ستتأثر مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، وحائل بأمطار متوسطة في مجملها، وذلك حسب "وكالة الأنباء السعودية".

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

المصرى اليوم

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