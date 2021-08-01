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محافظ أسوان: إنشاء مصنع متكامل للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية

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محافظ أسوان: إنشاء مصنع متكامل للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية محافظ أسوان: إنشاء مصنع متكامل للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه مخطط إنشاء أكبر مصنع متكامل للرخام والجرانيت بمساحة تصل لـ10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية الجديدة بالعلاقي، مع الترفيق بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو الذي يتواكب مع تقنين وضع وتشغيل مصنع لإنتاج الكحول بتكلفة استثمارية 12 مليون جنيه وينتج 8 أطنان يوميا.

جاء ذلك أثناء إجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ أسوان، الذي شدد على الإسراع بتركيب 10 محولات كهرباء بتكلفة 13 مليون جنيه لتخصيصها لتشغيل 27 مصنعا جديدا جاهزا للافتتاح بتكلفة استثمارية 108 ملايين جنيه ستساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأعطى عطية توجيهاته بوضع منظومة تأمين متكاملة للمنطقة الصناعية تشمل تركيب كاميرات مراقبة بالتعاون مع المصانع والورش الكبيرة لربطها بغرفة كنترول وعمليات بإدارة المنطقة لتحقيق السيطرة الأمنية المتكاملة، مع الحفاظ على البنية التحتية داخل المنطقة، علاوة على زيادة رسوم النظافة للمصانع والورش طبقاً لحجم المخلفات، مكلفاً بإعداد مقايسة مالية لدعم مرشح الشلال المغذى للمنطقة الصناعية بمياه الشرب بعدد من مواتير الرفع لإنهاء مشكلة ضعف المياه بالمنطقة وهو الذي يتوازى مع إعداد مقترح لطرح 50 فدانا للمطور الصناعى من أجل تحقيق الإمتداد الإستثمارى داخل المنطقة للإستفادة من المزايا الإقتصادية لقربها من الإحتياطيات الهائلة للمواد المعدنية والمحجرية، فضلاً عن الإرتقاء بالمنطقة الخدمية من خلال إستغلال المتخللات لعمل كرفانات لأنشطة متعددة ومحددة، وأيضاً دعم المنطقة بعمال نظافة وسيارات لرفع كفاءة منظومة النظافة داخلها .

المصرى اليوم

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