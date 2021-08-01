الولايات المتحدة تتهم إيران في الهجوم على ناقلة نفط قبالة عمان

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اتهمت الولايات المتحدة، اليوم، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع على ناقلة نفط تابعة لإسرائيل، و أسفر عن مقتل عاملين كانا على متنها.

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في بيان "ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في إدانتنا الشديدة للهجوم على سفينة "ميرسر ستريت" التي تمر بسلام عبر شمال بحر العرب في المياه الدولية".

وصرح بلينكن أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها وحكومات المنطقة لتحديد ردها على هذا الهجوم.

وأضاف بلينكن: "عند مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات بدون طيار متفجرة أحادية الاتجاه، وهي قدرة مميتة تستخدمها بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة."

وأوضح بلينكن في بيانه: "لا يوجد مبرر لهذا الهجوم الذي يتبع نمطا من الهجمات والسلوك العدواني". وأشار إلي أن "هذه الإجراءات تهدد حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، والنقل البحري والتجارة الدولية، وحياة من كانوا على متن السفن المعنية".

وتعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التي ترفع العلم الليبيري للهجوم، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، وهما بريطاني وروماني. وقال الجيش الأمريكي يوم السبت، إنه قرر أن الهجوم نفذ بضربة بطائرة مسيرة.

والسفينة مملوكة لشركة "Maritime Zodiac" التي يمتلكها الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر من خلال شركته شركة الشحن "Zodiac Group".

واتهمت كل من إسرائيل والمملكة المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "أعلن بشكل لا لبس فيه: إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة"، مضيفا أن المعلومات الاستخباراتية تدعم مزاعمه". ومن جهتها نفت إيران أي تورط لها في الحادث.