الإعدام لعاطل قتل ربة منزل لسرقتها بالإكراه في بنها

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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ثروت محمود عامر، بإحالة أوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامه شنقا لقيامة بقتل ربة منزل خنقا بقصد السرقة بالإكراه.

ترجع اوراق القضية عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم أول بنها يفيد العثور على جثة «خ.ع.م»، ربة منزل، متوفاة داخل شقتها وبها آثار خنق.

انتقلت قوة أمنية وتبين وجود أثار بعثرة في محتويات الشقة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى «محمد.م»، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

وجاء بأمر إحالة المتهم للجنايات أنه قتل المجني عليها عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجه إلى سكنها لسرقة محتواه، حتى ولو اقتضى ذلك هلاكها، حيث أعد لتنفيذ جريمتة «مفتاح مصطنع»، وما إن تمكن من الدخول إلى مسكن المجنى عليها حتى أمسك بعنقها ضاغطا عليه بقوة قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات>

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن المتهم كان غرضه من ارتكاب تلك الجناية التأهل لارتكاب جنحة وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالى المبين بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليها، ثم لاذ بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط المتهم والذي أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، كما اعترف بارتكاب الجريمة أمام النيابة والتي أمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة.