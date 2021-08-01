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فيفاء.. "لجنة" تقف على انهيار "الحزام".. والبلدية تواصل معالجة الأضرار

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بمشاركة المحافظ ورئيس البلدية ومختصين

فيفاء..

وقف محافظ فيفاء بالنيابة علي الحريصي، ورئيس ‎بلدية فيفاء سعيد التليدي، ومدير الدفاع المدني النقيب عبدالله الفيفي، والمختصون، على موقع الانهيار بطريق الملك خالد "الحزام"؛ للاطلاع على حجم الانهيار، ووضع الحلول العاجلة لفتح الطريق، والتوصيات في ذلك.

وواصلت ‏‎بلدية فيفاء فتح الطرق، وإزالة مخلفات سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مساء أمس، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي.

وكانت محافظة فيفاء قد شهدت أمطارًا غزيرة، أدت إلى انقطاع طريق الحزام بالكامل، فيما تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار خلال الفترة القادمة.

فيفاء..

فيفاء..

فيفاء..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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