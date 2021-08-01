مصرع مصريين غرقًا أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل تونس

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لقي مصريان مصرعهما غرقًا، الأحد، أثناء محاولتهما الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل دولة تونس متجهين إلى إيطاليا.

وتعود الواقعة عندما أعلن الهلال الأحمر التونسي العثور على جثث أشخاص غرقوا إثر تحطم قاربهم قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا.

وأفاد الهلال الأحمر بأن خفر السواحل أنقذ أكثر من 150 شخصًا، وتم العثور على جثث طافية على سطح البحر، مشيرًا إلى أن القارب أبحر من زوارة على ساحل شمال غرب ليبيا، حاملا مهاجرين من سوريا ومصر والسودان وإريتريا ومالي.

وبالتفتيش على محتوياتهم الشخصية لمعرفة هويتهم وجنسية كل متوفي، تم الكشف عن هوية جثتين من جمهورية مصر العربية من أبناء محافظة الفيوم مركز أطسا بقرية تطون، وتم إبلاغ السفارة المصرية بدولة تونس، وستصل الجثامين غدًا لتشييعها، ودفنهم بمقابر العائلة بعزبة الطيور التابعة لقرية تطون بمركزاطسا.