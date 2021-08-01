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الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات بشأن أفراد وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية في لبنان

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الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات بشأن أفراد وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية في لبنان الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات بشأن أفراد وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية في لبنان

جي بي سي نيوز :- أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه أقر إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية.

وأضاف الاتحاد في بيان أن "الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان"، وفقا لـوكالة "رويترز".

وكان الاتحاد الأوروبي قد جدد، يوم الثلاثاء الماضي، الدعوة لتشكيل حكومة في لبنان لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بعد ساعات من الاتفاق على تكليف رئيس الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية: "من المهم أن يكون هناك حكومة جديدة في لبنان، وأن تواجه التحديات الاقتصادية والأزمات الحالية".

ولفتت إلى أنه "ما يزال العمل مستمرا حول الإطار القانوني لتطبيق قرار مجلس الأوروبي للعقوبات ضد بعض المسؤولين في لبنان قبل نهاية الشهر الحالي".

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز الـ400 في المئة.

جي بي سي نيوز

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