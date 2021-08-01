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فيديو : الظهراوي يناشد أهالي السيلة الحارثية وقف الفوضى وعمليات الثأر والتفرغ للاحتلال
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:03 مساءً
"الوطنية للإسكان" تستهدف ضخ 147 ألف وحدة سكنية في الرياض
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:01 مساءً
"ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية"
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:01 مساءً
"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:01 مساءً
أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:01 مساءً
انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للعام التدريبي 1443
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:01 مساءً
في "حقل تبوك".. هنا ستفاجئك تجارب سياحية وأجواء استثنائية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:01 مساءً
مذكرة تفاهم بين "بوابة الدرعية" و"الحياة الفطرية" لإنشاء محمية للحياة البرية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:01 مساءً
اليوم التاسع...388 مطية تلهب منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:01 مساءً
"الصحة": تسجيل 604 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1011 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الاثنين 16 أغسطس 2021 03:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بالفيديو.. مروحيات وزارة الدفاع الروسية تكافح الحرائق في ياقوتيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 01 أغسطس 2021 04:43 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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