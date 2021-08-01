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محاكمة حارس معسكر من العهد النازي عمره 100 عام

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محاكمة حارس معسكر من العهد النازي عمره 100 عام محاكمة حارس معسكر من العهد النازي عمره 100 عام

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يواجه متهم يبلغ من العمر 100 عام عمل حارس سجن في معسكر الموت «زاكسينهاوزن» بالقرب من برلين من عام 1942 إلى عام 1945 المحاكمة في الخريف.

وذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية، اليوم، أن حارسًا سابقًا يبلغ من العمر 100 عام عمل في معسكر اعتقال «زاكسينهاوزن» سيحاكم في أكتوبر المقبل.

واتهمت محكمة مقاطعة نويروبين، وهي بلدة في ولاية براندنبورغ الشرقية، الرجل المسن بتهم المشاركة في القتل في حوالي 3500 قضية.

وقال متحدث باسم المحكمة إنه على الرغم من عمره، يجب أن يكون المتهم قادرًا على المشاركة في الإجراءات لمدة تصل إلى ساعتين ونصف الساعة يوميًا.

وحسب دويتشه فيله عمل المتهم، الذي لم يذكر اسمه لأسباب قانونية، كحارس سجن في «زاكسينهاوزن» من عام 1942 إلى عام 1945.

ومات عشرات الآلاف من بين أكثر من 200000 سجين معتقل في المعسكر، نتيجة الجوع والمرض والعمل القسري وسوء المعاملة أو كانوا ضحايا عمليات إبادة ممنهجة من قبل النازيين، وفقًا لموقع متحف ونصب زاكسينهاوزن التذكاري.

وكان معسكر الموت في أورانينبورغ، خارج برلين، يعمل منذ عام 1936 حتى نهاية الرايخ الثالث في مايو 1945. ولا يزال المدعون يحاولون تقديم مجموعة من المشتبه بهم في العهد النازي للعدالة بعد حوالي 76 عامًا من انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكانت مهدت قضية تاريخية في عام 2011 الطريق لمزيد من الملاحقات القضائية عندما قضت محكمة في ميونخ بأن العمل في معسكر اعتقال كافٍ للإدانة، حتى لو لم يكن هناك دليل على جريمة محددة. وكان جون ديميانيوك حارسًا في معسكر موت سوبيبور في بولندا التي احتلها النازيون، وأدين في عام 2011 بما يقرب من 30 ألف تهمة بالاشتراك في جريمة قتل.

المصرى اليوم

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