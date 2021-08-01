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السودان: ارتفاع في منسوب المياه في النيل.. واستعدادات لمواجهة الفيضان

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السودان: ارتفاع في منسوب المياه في النيل.. واستعدادات لمواجهة الفيضان السودان: ارتفاع في منسوب المياه في النيل.. واستعدادات لمواجهة الفيضان

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سجل التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل ارتفاعا في منسوب نهر النيل الرئيسي اليوم بلغ 15متر و20 سم بارتفاع 22 سم عن الامس. فيما سجل نهر عطبرة 14 متر و61 سم بارتفاع 6 سم عن الامس.

وعلى صعيد ثان يمر الفاصل المداري شمال عطبرة، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للغبار والاتربة، كما تظهر سحب تتكاثر منخفضة ومتوسطة وهنالك فرصة متوقعة لهطول امطار خفيفة إلى متوسطة جنوبية غربية في اجزاء متفرقة من ولاية نهر النيل.

وفي سياق متصل كثفت السلطات السودانية استعداداتها لمواجهة الفيضان حيث وجه المدير التنفيذي لمحلية امدرمان فيصل حسن حسين طمبل مواصلة تدعيم وتقوية التروس النيلية لمجابهة المخاطر المحتملة للفيضان.

وطالب خلال زيارته لقرى الريف الجنوبي لأم درمان المحاذية للنيل بمزيد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود ومراجعة مناطق الهشاشة، مثمنا الجهود التي بذلت في تقوية التروس النيلية خاصة في القرى التي تأثرت من فيضان العام الماضي.

وأكد مدراء التخطيط العمراني المهندس أبوالقاسم عبدالله ابو راس والبني التحتية المهندس سيف الدين احمد بالمحلية أن العمل يمضي بالصورة المطلوبة في مجال أعمال الخريف وتقوية التروس النيلية وأن حوالي 50 كيلو متر من الترس النيلي تم انجازه على امتداد قرى الريف الجنوبي خاصة في مناطق الهشاشة تحسبا لزيادة مناسيب النيل وحماية لتلك القري.

وناشدوا أهالي المنطقة ولجان الخدمات والتغيير التعاون مع الفرق الهندسية ومراقبة مناسيب النيل، مؤكدين توفر الآليات والمعينات المطلوبة، فضلا عن معالجة الإشكاليات ووضع الحلول العاجلة لها.

يذكر أن الزيارة شملت الزيارة التروس النيلية لقرى الريف الجنوبي لأم درمان (القيعة وام عوينة وقوز ود نصير وبركة الشاطي والحقينة والشقيلة).

المصرى اليوم

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