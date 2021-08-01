أخبار عاجلة

سوريون يقطنون منازل مهدمة في الرقة -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز -
سلفيني زوجك.. محامي يتقدم بإنذار لـ" الأمومة والطفولة" ويؤكد زنا في إطار شرعي -
تنس طاولة الأهلي مع التضامن الكويتي والأرثوذكسي الأردني والبيشمركة العراقي في البطولة العربية -
«الداخلية» تسمح بتجنس «يوسف العشري» بجنسية «أنتيجوا وبربودا» (التفاصيل) -
بارق.. إغلاق مركز تسوق لمخالفته تطبيق الاحترازات الوقائية -
"الجبير" يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة -
7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو" -
مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

Print
‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة ‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة
مجددة تضامنها بالوقوف مع المملكة في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها

‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في منطقة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمرتها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، حاثةً المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن استمرار هذه الهجمات، يُعد دليلًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل