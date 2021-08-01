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«الأمن الاقتصادي»: ضبط 19 ألف قضية «كهرباء ونقل ومواصلات» خلال 24 ساعة

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«الأمن الاقتصادي»: ضبط 19 ألف قضية «كهرباء ونقل ومواصلات» خلال 24 ساعة «الأمن الاقتصادي»: ضبط 19 ألف قضية «كهرباء ونقل ومواصلات» خلال 24 ساعة

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واصل قطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، حملاته بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، وتمكن من ضبط 19504 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2902 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 14715 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة وحماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط 162 قضية متنوعة.

وفى مجال مباحث الأموال العامة، تم ضبط قضية، و51 قضية في مجال مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و249 قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهى، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1424 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، ولحوم ومصنعاتها، وثروة حيوانية، ومواد بترولية، وسجائر.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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