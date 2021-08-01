حكم قضائي ألماني بمنع ارتداء الحجاب في أماكن العمل

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قضت محكمة العدل الأوروبية – بلكسمبورج- بتأييد الأمر الصادر من أحد أصحاب الأعمال في ألمانيا بمنع ارتداء «الحجاب» أثناء فترات العمل، وأكدت في حكمها أن «منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزيا».

وقالت المحكمة في مضمون حكمها الصادر في الشكاوي التي تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا، أنه وعلى العكس مما يعتقد يمكن أن يساعد منع ارتداء الحجاب الإسلامي في منع النزاعات الاجتماعية. بل إن حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حيادية تجاه عملائه ما يجعله يتجنب «النزاعات الاجتماعية».

وأضافت المحكمة أنه وعلى الرغم من قرارها سيبقى على رب العمل الفصل في إثبات «الحاجة الحقيقية» للشركة أو المؤسسة في حظره، حيث يجب على صاحب العمل أن يثبت أنها «حاجة حقيقية» وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.

كما قال حكم محكمة العدل الأوروبية أنه من المهم أن يثبت صاحب العمل أنه في حال عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس نشاطه فيها.