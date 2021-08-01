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خليفة : ساعي البريد و صراف البنك وظائف تتجه للاختفاء بسبب تطور الخدمات الرقمية

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خليفة : ساعي البريد و صراف البنك وظائف تتجه للاختفاء بسبب تطور الخدمات الرقمية خليفة : ساعي البريد و صراف البنك وظائف تتجه للاختفاء بسبب تطور الخدمات الرقمية

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اكد عمر خليفة الرئيس التنفيذي لاحدي منصات توفير فرص العمل ان انتشار ادي الي التاثير علي عدد الوظائف المتاحة ونوعيتها مشيرا الي وجود تراجع في الطلب علي بضع الوظائف منها المتعلقة بقطاعي السياحة والضيافة، بينما هناك زيادة في الطلب على الوظائف التي استحدثت بسبب ظهور شركات ريادة الأعمال التي تعمل بنظام الاقتصاد التشاركي .

وقال خليفة ان هناك تراجع ملحوظ في أعداد الوظائف المطلوبة كثيرا وزادت نسبة تسريح العمالة خاصة في السنة الأولى من ظهور جائحة كورونا، ولكن حالياً بدأت نسبة طلب العمالة في الازدياد بشكل ملحوظ لتعويض العمالة التي تم تسريحها.
وفيما يتعلق بالحديث عن ظهور وظائف جديدة واختفاء أخرى في ظل التطور التكنولوجي قال خليفة : بعض الوظائف في طريقها للاختفاء خلال عدة سنوات مثل وظيفة ساعي البريد و صراف البنك بسبب تطور الخدمات الرقمية في البنوك وظهور البنوك المميكنة، ووظيفة الكاشير حيث يتم العمل الآن بنظام الدفع الذاتي في متاجر كثيرة في العالم.
وهناك بعض القطاعات التي ازدهرت بسبب التطور التكنولوجي أولها قطاع الانترنت والتجارة الالكترونية بسبب الاستخدام المتزايد لتطبيقات التسوق والتنقل وتوصيل الطعام مما زاد من الطلب على وظائف السائقين ومندوبين التوصيل، بالإضافة إلى قطاع تطوير البرمجيات و أمن وحماية المعلومات وتطوير الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وفيما يتعلق بفرص العمل عبر المنصة الالكترونية قال انها توفر فرص عمل داخل فقط ، فبعد أزمة كورونا تم الاستغناء عن عدد كبير من العمالة المصرية في الخارج وحالياً تفضل أغلب الدول احلال مواطنيها بدلا من العمالة الأجنبية مثل برنامج "سعودة الوظائف " في المملكة العربية و الذي يتم تنفيذه بسبب زيادة نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين.
ودعا الي ضرورة علاج الفجوة بين المهارات التي يتم تدريسها والمطلوبة فعلاً في سوق العمل وذلك من خلال تحليل حالة العرض والطلب على المهارات المطلوبة في سوق العمل المصري وإضافة تلك المهارات للمناهج التعليمية، ولابد من الاهتمام بقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني.
وقال ان أكثر القطاعات المطلوبة حالياً في سوق العمل هو قطاع المبيعات والتسويق، يليه قطاع التوزيع (الخدمات اللوجستية) وذلك لزيادة الحاجة إلى خدمات نقل وتوزيع السلع والبضائع.

في سياق متصل انطلق امس الملتقى السادس للتوظيف بجريك كامبس بالجامعة الامريكية لتوفير 7 آلاف فرصة عمل للشباب بمشاركة عدد من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري .

و قال خليفة ان هناك اقبال كثيف مشيرا الي وجود اجراءات جديدة منها إجراء المقابلات الشخصية بشكل فوري أو الرد بالموافقة أو الرفض
وتنوعت فرص العمل لتشمل طب وصيدلة، وهندسة، وسياحة وفنادق، ومحاسبة وخدمة عملاء، وفنيين ومحاسبين ومبيعات، وعمال مخازن وكول سنتر وأمن.

المصرى اليوم

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