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«الداخلية»: ضبط 116 سلاح ناري و156 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: ضبط 116 سلاح ناري و156 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 116 سلاح ناري و156 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت من ضبط 116 قطعة سلاح نارى، و156 قضية مخدرات وتنفيذ 84374 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

قالت الداخلية في بيانلها اليوم الاحد :«تمكنت الحملات من ضبط 116 قطعة سلاح نارى، بحوزة 99 متهم، وتنفيذ 84374 حكم قضائى متنوع، و156 قضية مخدرات بإجمالى 159 متهما».

وأضافت: «في مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 34 متهم، و23 متهم لقيامه بأعمال البلطجة، و256 دراجة نارية مخالفة، و21347 مخالفة مرورية متنوعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية».

المصرى اليوم

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