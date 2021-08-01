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مسؤولو جهاز أكتوبر الجديدة يتابعون أعمال تنفيذ الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»

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مسؤولو جهاز أكتوبر الجديدة يتابعون أعمال تنفيذ الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» مسؤولو جهاز أكتوبر الجديدة يتابعون أعمال تنفيذ الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»

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تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أعمال تخطيط وتنفيذ ١٠٥٠٠ وحدة سكنية لمنخفضي الدخل نموذجي ٩٠م٢ و ٧٥م٢ ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بقطاع د ، ومنطقة غرب أرض المطار، موضحًا أن مدينة أكتوبر الجديدة من كبرى المدن التي يتم تنفيذ وحدات سكنية بها للمواطنين بعدد يتعدى الـ٨٥ ألف وحدة سكنية.

من جانبه، تفقد المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مواقع العمل الجديدة للعمارات، يرافقه مسؤولو الجهاز والجهات المنفذة والجهات المشرفة على المشروع، وذلك في ضوء المتابعة الميدانية للمشروع الجديد.

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والجسَّات الاسترشادية لدراسة التربة ببعض المواقع، كما تقدمت الأعمال ببعض المواقع بصب القواعد المُسلحة للعمارات، كما تم صب سقف الدور الأرضي بمواقع أخرى، مؤكدًا بذل كل الجهود للانتهاء من المشروع طبقا للمواصفات والبرامج الزمنية المعتمدة.

المصرى اليوم

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