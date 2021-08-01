مجلس جامعة جنوب الوادي يقرر فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 2021 (الموعد)

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وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، على فتح باب التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 2021/2022 اعتبارًا من اليوم الأحد.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ومؤسسة صناع الخير للتنمية ووافق المجلس على بروتوكول تعاون بين كلية العلاج الطبيعي وجامعة دراية بالمنيا لتوفير وسائل التدريب لخريجي الكلية في اطار تطبيق نظام الجودة الشاملة لمخرجات عملية التعليم

وأحيط المجلس علمًا بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2021/2022 وبدء الدراسة يوم السبت 9 أكتوبر 2021.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور سامح السيد أحمد في وظيفة أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة سميرة محمد صالح في وظيفة أستاذ بكلية الطب، ومنح اللقب العلمي للدكتور مادح عادل عبدالرحيم لوظيفة أستاذ بكلية الطب البيطري، والدكتورة نجلاء محمد فارس لوظيفة أستاذ بكلية التربية النوعية

وتعيين الدكتورة ايمان عبدالعاطي في وظيفة استاذ مساعد بكلية العلوم والدكتور أسامة سيد أحمد في وظيفة استاذ مساعد بكلية التربية بقنا وتعيين الدكتور مصطفي إسماعيل على في وظيفة استاذ مساعد بكلية الطب والدكتورة ايمان عبدالعزيز محمد في وظيفة استاذ مساعد بكلية التمريض ومنح اللقب العلمي للدكتورة الشيماء أدهم بشير محمد لوظيفة أستاذ مساعد كلية الآداب. والتعيين في درجة مدرس لكل من الدكتورة أسماء سيد أحمد بكلية العلوم والدكتورة راندة عدلي محمد والدكتورة ياسمين سعد محمد والدكتور حسن جبريل عبدالنعيم والدكتورة سماح رجب ابو المجد بكلية الآداب والدكتورة سوزان عبدالحميد بكلية الزراعة والدكتور عبدالفتاح حسن محمد بكلية الصيدلة والدكتورة هاجر صالح محمد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد 11 طالب ودرجة الماجستير لعدد 19 طالب من مختلف كليات الجامعة. ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2021 درجة البكالوريوس من كليات التربية بقنا وكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال وكلية الطب البيطري وكلية الطب (شعبة عامة- نظام الساعات المعتمدة) وكلية الصيدلة وكلية طب الفم والاسنان وكلية الزراعة وكلية الهندسة وكلية التربية الرياضية وكلية العلوم والتربية النوعية والعلاج الطبيعي والتربية بالغردقة.

ومنح درجة الليسانس للطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2021 من كليات الحقوق (انتظام -انتساب موجه- انتساب عام) والآداب (انتظام –انتساب موجه – انتساب عام).