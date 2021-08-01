طلاب «العلمي» يختتمون الامتحانات بأداء مادة التفسير في «ثانوي أزهر المنيا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم 863 طالب وطالبة في المنيا، اليوم الأحد، امتحان نهاية العام، بأداء مادة التفسير بـ الثانوية الأزهرية "القسم العلمي" داخل 10 لجان عامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، معبرين عن فرحتهم بالابتهاج، والرقص أمام مقار اللجان.

وقال الشيخ علي حسن، مدير إدارة الامتحانات، إنه تم تخصيص 10 لجان عامة، لاستقبال 863 من طلاب القسم العلمي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .

طلاب ازهر المنيا يحتفلون بنهاية الامتحان